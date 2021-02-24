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Новости » Производство сельхозтехники в РФ в 2020 году выросло почти на 30%

16:27 25 февраля 2021 г.

 

Производство сельхозтехники в РФ в 2020 году выросло почти на 30%
Российские производители сельхозтехники по итогам 2020 года нарастили объем производства почти на 30%. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Александр Морозов.

"В прошлом году предприятия, производящие сельхозтехнику, являющиеся российскими предприятиями (критерии отнесения техники к российской содержатся в постановлении правительства №719), произвели техники более чем на 150 млрд рублей. Это почти 30%-ный рост", - отметил замминистра.

Он уточнил, что рост производства, в том числе, связан с тем, что шесть лет назад в РФ была достаточно низкая база, но, отметил Морозов, системная основа для такого роста присутствует. "Дело в том, что нашими предприятиями, а нашими мы считаем не только знаменитый "Ростсельмаш", Петербургский тракторный завод или Кировский завод, который производит знаменитые "Кировцы", но и, например, немецкий завод Claas, который построил в Краснодаре завод полного цикла и выпускает знаменитые на весь мир комбайны", - уточнил он.

Александр Морозов также отметил, что отрасль еще совсем недавно находилась практически в упадке, и работа, которая была проведена собственниками предприятий при активной поддержке Минпромторга, за последние 5-6 лет изменила ее лицо.

 


 Российская газета

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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