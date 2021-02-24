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Актуально » В Чувашии увеличили максимальное число зрителей на спортивных соревнованиях и в театрах

16:25 25 февраля 2021 г.

 

 

24 февраля, Глава Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ от 20 июня 2020 г. № 166. Речь идет о заполняемости культурных и спортивных объектов и других послаблениях.

Максимальная заполняемость залов в кинотеатрах, театрах, концертных учреждениях и других культурно-досуговых учреждениях увеличилась до 75%. Ранее количество зрителей не должно было превышать 50%.

Больше зрителей смогут присутствовать и на спортивных соревнованиях. Разрешается заполнять до 75% посадочных мест (ранее – до 25%). При этом зрители и болельщики могут привлекаться только в помещения для занятий спортом, площадь которых составляет не менее 400 кв. метров. До этого ограничение составляло не менее 800 кв. метров.

Также снимается запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых и торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей.

Решения были приняты на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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