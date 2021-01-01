Новости » Десятки тысяч людей присоединились к акции «Единой России» и волонтерских объединений «Защитим память героев»

В знак единства с поколением победителей они возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны по всей стране

«Единая Россия» вместе с «Молодой Гвардией», «Волонтерами Победы» и «Волонтерской Ротой Боевого Братства» 23 февраля провела акцию «Защитим память героев». В ней приняли участие десятки тысяч человек во всех регионах. Они принесли цветы к обелискам, захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны в знак защиты памяти героев.

Массово прошла акция в Чувашии. Память погибших почтили не только члены Партии и ее сторонники, но и неравнодушные жители республики. Цветы в этот день возлагали в каждом городе и районе, везде, где есть памятники ил обелиски в честь защитников Отечества. Память павших почтили депутаты Госсовета Чувашии и местных Собраний, наши активисты, волонтёры и молодогвардейцы… Самыми многочисленными ожидаемо оказались акции в Чебоксарах – у Монумента Славы и Памятника «Вечная Слава Героям», братской могилы воинов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны, и в Новочебоксарске в Аллее Славы. Всего в республике в акции приняли участие свыше 10 тысяч человек.

«В каждой семье свято хранят память о родных, не вернувшихся с поля боя. Память о подвигах наших дедов и прадедов – это духовный фундамент нашего Отечества. Мы, жители России, живём только благодаря их подвигу», – подчеркнула Секретарь Чувашского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Алёна Аршинова. Парламентарий рассказала, что один ее прадед пропал под Ленинградом, другой воевал под Сталинградом и был серьезно ранен, боевым офицером, защищая страну, был и ее отец.

Жители Дальнего Востока не только возлагали цветы, но и убрали снег вокруг памятных мест. В Петропавловске-Камчатском главными площадками акции стали памятник воинам Советской армии — освободителям Курильских островов в 1945 году от японских милитаристов, монумент «Скорбящей матери» и памятник морякам-пограничникам. В Приморье активисты и жители районов края возложили цветы более чем к 300 мемориалам.

В Ханты-Мансийске к Мемориалу Славы воинам округа пришли более двух тысяч югорчан. В Кузбассе более тысячи представителей «Единой России», молодогвардейцев и волонтеров посетили более ста памятников Великой Отечественной войны.

Жители Дагестана возложили цветы к мемориалам во всех 52 муниципалитетах республики. В Севастополе горожане, активисты партии и добровольцы посетили более 200 мемориалов.

В Волгограде центральной площадкой акции стал Мамаев Курган. Более тысячи человек возложили цветы к вечному огню в Зале Воинской славы, а также на площади Скорби и к постаменту «Родина-мать зовет!».

В Москве массовое возложение прошло в нескольких местах. К Монументу Победы нa Поклонной горе пришли почти две тысячи человек. В Александровском саду к могиле Неизвестного солдата цветы возложили Президент Владимир Путин и Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, а также депутаты Государственной думы.

«Самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы. Помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов», - сказал Президент.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с горожанами возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Пример героизма, который явила страна, заслуживает уважения и вечной памяти. Именно поэтому в каждом регионе, городе, селе мы приходим на воинские захоронения, на братские могилы, могилы Неизвестного солдата и отдаем дань памяти их мужеству и героизму», — отметил он.

Активисты движения «Волонтеры Победы» не только приняли участие в возложениях, но и лично поздравили более семи тысяч ветеранов. Председатель Центрального штаба движения Ольга Амельченкова сообщила, что добровольцы также передали ветеранам более 10 000 «Писем Победы», которые написали люди из разных стран мира. Помимо личных поздравлений «Волонтеры Победы» помогли возложить цветы к воинским захоронениям тем ветеранам, которые не могли сделать это лично.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"