Новости » Регистрация в волонтерский штаб открыта

Сегодня, 24 февраля, стартовала регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийского масштаба — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства.

В течение пяти недель, с 26 апреля по 30 мая, каждый житель России

старше 14 лет сможет проголосовать на сайте за ту территорию, которую, по его мнению, нужно преобразить в его городе в первую очередь. В шаговой доступности нет места для выгула собак? Скажите об этом! Негде встретиться с друзьями или погулять с семьей? Объединитесь и вместе голосуйте за создание комфорта в главном парке города!

Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный

перечень на благоустройство в следующем году. И здесь потребуется твоя помощь! Задачи - информирование горожан о проектах, которые выносятся на обсуждение, а также, если потребуется, помощь в регистрации на платформе и голосовании. Мы ждем тех, кто будет той движущей силой, которая поможет претворить проект с бумаги в реальность.

Если ты хочешь стать частью масштабного всероссийского проекта и

помочь вместе с друзьями, соседями, семьей сформировать новый облик твоего города, то оставляй заявку по ссылке https://dobro.ru/event/10041785.

Свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом муниципалитете Чувашии. Регистрация завершится через месяц, 22 марта.



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Открыта регистрация волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства города //

Началась регистрация в волонтерские штабы по поддержке голосования за объекты благоустройства на общероссийской платформе //

Началась регистрация волонтеров по поддержке голосования за объекты благоустройства //

24 февраля стартовала регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийской важности — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. На специальном сайте жители всех регионов страны в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе.

Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет — он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Добровольцы — одна из ключевых сил развития любого города. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным для всех. Поэтому свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе.

Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.

«Комфортный город — это город, который отвечает всем потребностям своих горожан, который слышит и учитывает их мнение. Это уже становится реальностью — платформа будет одним из наиболее эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтеров, которые всем сердцем любят свои города, — они расскажут про планы развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе», — рассказывает замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы», технического оператора проекта, Алексей Гореславский отметил, что у волонтеров в проекте действительно большая роль: «Они будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все волонтеры будут обеспечены планшетами для голосования, делается отдельное мобильное приложение, поэтому можно будет также и с их помощью оставить свое мнение. Также у каждого объекта будет свой институт общественных кураторов - это те люди, которые будут объяснять, разъяснять и показывать, что конкретно будет делаться в каждом муниципалитете».

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайт www.dobro.ru — https://dobro.ru/event/10041921. Регистрация в штабы завершится через месяц, 22 марта.

Справочно:

Общероссийская платформа — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Технический оператор проекта АНО «Диалог Регионы».

Основная задача федпроекта «Формирование комфортной городской среды» — преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и, тем самым, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. За 4 года уже были благоустроены свыше 81 тыс. общественных пространств и дворовых территорий, реализованы более 160 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. За 2019 год качество городской среды повысилось в 816 городах России.

В числе ключевых целей федпроекта — это вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства. К 2024 году принимать непосредственное участие в развитии городской среды, влиять на то, какие именно проекты должны реализовываться, будут 30% граждан в возрасте от 14 лет.

Платформа для этого станет одним из наиболее эффективных инструментов. Она поможет гражданам всех регионов страны принимать участие в формировании облика своих городов и благоустройстве, сделает так, чтобы их пожелания и потребности учитывались при работе с территориями.