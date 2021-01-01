Новости » 24 февраля 2021 года был организован семинар-практикум по организации горячего питания в школе для руководителей и поваров школ Красноармейского района

15:58 24 февраля 2021 г.
24 февраля отделом образования был организован семинар-практикум по организации горячего питания в школе.
В семинаре приняли участие глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов, заместитель главы администрации Красноармейского района – начальник отдела образования Светлана Григорьева.
В ходе семинара освещались важные вопросы по организации горячего питания в школе: нормативные документы, финансовые механизмы при организации питания в школе, примерное двенадцатидневное меню, правильная организация питания в школе, контроль за качеством готовой продукции, формирование культуры здорового питания школьников.
Для слушателей был представлен опыт Траковской школы.
Также руководители школ получили рекомендации по организации питания обучающихся в условиях распространения COVID-19.
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
Первоисточник: Администрация Красноармейского района