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Новости » 24 февраля 2021 года был организован семинар-практикум по организации горячего питания в школе для руководителей и поваров школ Красноармейского района

15:58 24 февраля 2021 г.

24 февраля отделом образования был организован семинар-практикум по организации горячего питания в школе.

В семинаре приняли участие глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов, заместитель главы администрации Красноармейского района – начальник отдела образования Светлана Григорьева.

В ходе семинара освещались важные вопросы по организации горячего питания в школе: нормативные документы, финансовые механизмы при организации питания в школе, примерное двенадцатидневное меню, правильная организация питания в школе, контроль за качеством готовой продукции, формирование культуры здорового питания школьников.

Для слушателей был представлен опыт Траковской школы.

Также руководители школ получили рекомендации по организации питания обучающихся в условиях распространения COVID-19.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

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