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Новости » В Красноармейском районе прошли рейды по соблюдению масочного режима

15:57 24 февраля 2021 г.

В рамках исполнения Указа Главы Чувашии от 20.06.2020 № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» мобильные группы продолжают проводить рейды по проверке соблюдения мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В рамках проверки соблюдения ограничительных мер и санитарно-эпидемиологических требований, в ходе сегодняшнего рейда мобильными группами администрации района обследовано 17 объекта потребительского рынка, в том числе: 10 объектов торговли, 3 образовательных учреждений и 4 объекта общественного питания.

Уважаемые жители Красноармейского района!

В очередной раз напоминаем, что в общественных местах необходимо использовать средства индивидуальной защиты!

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

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