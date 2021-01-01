Новости » В Чувашии проиндексируют компенсации за ЖКУ сельским специалистам, вознаграждения приемным родителям и пособия гражданам с детьми

24 февраля в рамках заседания Кабинета министров Чувашской Республики было принято решение об увеличении размера ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг так называемым «сельским специалистам». Размер индексации составит 3,4%. Министр труда Алена Елизарова в своем докладе раскрыла детали вносимых изменений: «Сельские специалисты компенсацию в увеличенном размере – 1221 рубль, начнут получать с 1 июля 2021 года. Данные изменения коснутся около 14,8 тысяч жителей Чувашской Республики».

Также Алена Елизарова представила проект, предусматривающий увеличение размера вознаграждения приемным родителям (опекунам или попечителям, осуществляющим опеку на возмездной основе). В частности, размер такого увеличения составит 2,91% и коснется выплат вознаграждения почти 900 получателям с 1 января 2021 года. Соответственно после вступления в силу закона отделами социальной защиты населения будет произведен перерасчет вознаграждения с начала текущего года.

Помимо вышеуказанного, будут проиндексированы государственные пособия гражданам, имеющим детей. В частности, увеличится размер региональных ежемесячных пособий на ребенка, так называемых «маленьких». Также будут увеличены - пособия по беременности и родам женщинам, признанным в установленном порядке безработными, уволенным в связи с ликвидацией организации и ежемесячная денежная компенсация на продовольственные товары детям инвалидов, граждан, умерших вследствие чернобыльской катастрофы.

Размер индексации составит 2,91%, что соответствует среднегодовому индексу потребительских цен за 2020 год.

Пособия и ежемесячная денежная компенсация будут проиндексированы с 1 января 2021 года.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района