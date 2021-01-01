Новости » Главная Пресс-центр Актуально Александр Кузнецов вручил свидетельства молодым семьям

24 февраля 2021 года глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов вручил свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 13 молодым семьям на общую сумму 8 290 800 рублей.

Вручая свидетельства, Александр Кузнецов пожелал молодым семьям семейного благополучия, вырастить достойных граждан страны, чтобы в новом доме царили тепло, добро и уют.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"