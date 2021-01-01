Новости » Фильм детского медиацентра «Куча мала!» номинирован на всероссийскую премию

Первая киноработа детского медиацентра «Куча мала!» - фильм «Королевство лишних слов» претендует на победу в премии за доброту в искусстве «На Благо Мира-2021». Интернет-конкурс творческих произведений и сайтов проводится в целях привлечения внимания общества к творческим произведениям, направленным на формирование духовно-нравственных ценностей.

Фильм ребят из Чувашии представлен в номинации «Художественное кино». Он рассказывает о великом и могучем русском языке. Творческий коллектив медиацентра снял этот фильм на средства гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Финалистов конкурса отберут зрители: общественное голосование за проекты будет проходить в три этапа и продлится до конца октября текущего года. По итогам рейтингов зрительского голосования экспертный совет определит лучших. Победители премии станут обладателями статуэтки «На Благо Мира», сертификата и денежного приза. Размер вознаграждения за первое, второе, и третье места в любой номинации составит 100, 75 и 50 тыс. рублей соответственно. Церемония награждения победителей премии состоится в ноябре-декабре 2021 года.

Оставить свой голос за фильм «Королевство лишних слов» детского медиацентра «Куча мала!» можно по ссылке https://nablagomira.ru/vote/kino/korolevstvo-lishnikh-slov. При этом регистрироваться на сайте интернет-конкурса нет необходимости, достаточно зайти на ресурс через социальные сети.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"