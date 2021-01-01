Новости » Чувашские мастера представляют народное творчество на «Поволжской ярмарке ремесел и сувениров 2021

Ярмарка мастеров работает в Уфе. Она продлится до конца недели.

Шесть ремесленников из Чувашии демонстрируют на межрегиональной ярмарке свои работы в области гончарного искусства, росписи по керамике, вышивки и вязания, сувенирной продукции из дерева и текстиля и многое другое.

Участники делятся опытом и контактами, продают свою продукцию и активно презентуют народные художественные промыслы Чувашии.