Новости » Чувашские мастера представляют народное творчество на «Поволжской ярмарке ремесел и сувениров 2021

09:29 24 февраля 2021 г.
Ярмарка мастеров работает в Уфе. Она продлится до конца недели.
Шесть ремесленников из Чувашии демонстрируют на межрегиональной ярмарке свои работы в области гончарного искусства, росписи по керамике, вышивки и вязания, сувенирной продукции из дерева и текстиля и многое другое.
Участники делятся опытом и контактами, продают свою продукцию и активно презентуют народные художественные промыслы Чувашии.
Первоисточник: Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики и