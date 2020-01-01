Новости » Стартует конкурс «Лучший предприниматель Чувашии»

В целях популяризации предпринимательской деятельности, формирования положительного имиджа предпринимателя среди населения в Чувашской Республике, пропаганды идей и опыта эффективного предпринимательства Республиканский бизнес-инкубатор Центра «Мой бизнес» совместно с Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики объявляют прием документов на республиканские конкурсы «Лучший предприниматель Чувашии 2020 года» и «Открой свое дело».

Республиканский конкурс «Лучший предприниматель Чувашии 2020 года» проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике по следующим номинациям:

«Лучшее малое предприятие 2020 года»,

«Лучшее среднее предприятие 2020 года»,

«Лучший предприниматель 2020 года»,

«Лучший социальный проект 2020 года»,

«Лучшее инновационно-активное предприятие2020 года»,

«Лучший сельхозтоваропроизводитель 2020 года»,

«Женщина в бизнесе»,

«Успешный старт»,

«Лучший туристический проект».

Республиканский конкурс «Открой свое дело» проводится среди молодежи Чувашской Республики в возрасте до 35 лет включительно, желающих открыть собственное дело или реализовать новый бизнес-проект.

Срок подачи заявок для участия в конкурсах – с 1 по 31 марта 2021года.

Заявки на участие в Конкурсах принимаются в Республиканском бизнес-инкубаторе Центра «Мой бизнес» по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б, офис 411.

Более подробную информацию об условиях проведения Конкурсов можно получить по телефону: 8 (8352) 499-995.

Победители конкурсов награждаются дипломами Минэкономразвития Чувашии и ценными призами (денежными сертификатами).