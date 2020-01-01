Новости » Стартует конкурс «Лучший предприниматель Чувашии»

09:27 24 февраля 2021 г.
В целях популяризации предпринимательской деятельности, формирования положительного имиджа предпринимателя среди населения в Чувашской Республике, пропаганды идей и опыта эффективного предпринимательства Республиканский бизнес-инкубатор Центра «Мой бизнес» совместно с Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики объявляют прием документов на республиканские конкурсы «Лучший предприниматель Чувашии 2020 года» и «Открой свое дело».
Республиканский конкурс «Лучший предприниматель Чувашии 2020 года» проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике по следующим номинациям:
- «Лучшее малое предприятие 2020 года»,
- «Лучшее среднее предприятие 2020 года»,
- «Лучший предприниматель 2020 года»,
- «Лучший социальный проект 2020 года»,
- «Лучшее инновационно-активное предприятие2020 года»,
- «Лучший сельхозтоваропроизводитель 2020 года»,
- «Женщина в бизнесе»,
- «Успешный старт»,
- «Лучший туристический проект».
Республиканский конкурс «Открой свое дело» проводится среди молодежи Чувашской Республики в возрасте до 35 лет включительно, желающих открыть собственное дело или реализовать новый бизнес-проект.
Срок подачи заявок для участия в конкурсах – с 1 по 31 марта 2021года.
Заявки на участие в Конкурсах принимаются в Республиканском бизнес-инкубаторе Центра «Мой бизнес» по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б, офис 411.
Более подробную информацию об условиях проведения Конкурсов можно получить по телефону: 8 (8352) 499-995.
Победители конкурсов награждаются дипломами Минэкономразвития Чувашии и ценными призами (денежными сертификатами).
Первоисточник: Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики