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Новости » Стартует конкурс «Лучший предприниматель Чувашии»

09:27 24 февраля 2021 г.

В целях популяризации предпринимательской деятельности, формирования положительного имиджа предпринимателя среди населения в Чувашской Республике, пропаганды идей и опыта эффективного предпринимательства Республиканский бизнес-инкубатор Центра «Мой бизнес» совместно с Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики объявляют прием документов на республиканские конкурсы «Лучший предприниматель Чувашии 2020 года» и «Открой свое дело».

Республиканский конкурс «Лучший предприниматель Чувашии 2020 года» проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике по следующим номинациям:

  • «Лучшее малое предприятие 2020 года», 
  • «Лучшее среднее предприятие 2020 года», 
  • «Лучший предприниматель 2020 года», 
  • «Лучший социальный проект 2020 года», 
  • «Лучшее инновационно-активное предприятие2020 года», 
  • «Лучший сельхозтоваропроизводитель 2020 года», 
  • «Женщина в бизнесе», 
  • «Успешный старт»,
  • «Лучший туристический проект».

Республиканский конкурс «Открой свое дело» проводится среди молодежи Чувашской Республики в возрасте до 35 лет включительно, желающих открыть собственное дело или реализовать новый бизнес-проект.

Срок подачи заявок для участия в конкурсах – с 1 по 31 марта 2021года.

Заявки на участие в Конкурсах принимаются в Республиканском бизнес-инкубаторе Центра «Мой бизнес» по адресу:  г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б, офис 411.

Более подробную информацию об условиях проведения Конкурсов можно получить по телефону: 8 (8352) 499-995.

Победители конкурсов награждаются дипломами Минэкономразвития Чувашии и ценными призами (денежными сертификатами).

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

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