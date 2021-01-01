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Новости » Всероссийская акция «Защитим память героев» в Красноармейском районе

09:25 24 февраля 2021 г.

23 февраля – это особая дата в российском календаре. В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто стоит на страже мирной жизни, чествуем всех, кто исполнял свой гражданский долг в рядах армии и флота, для кого воинская служба стала призванием и судьбой.

Сегодня глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов, глава Красноармейского района Валерий Петров, заместитель главы администрации Красноармейского района - начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы Валерий Иванов, глава Красноармейского сельского поселения Алексей Степанов, председатель Совета Красноармейского райпо Роза Николаева, исполнительный секретарь Красноармейского районного местного отделения партии «Единая Россия» Алина Вознесенская присоединились к  Всероссийской акции «Защитим память героев». Участники акции возложили цветы к Монументу Славы в селе Красноармейское и почтили минутой молчания память героев.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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