Новости » ак потратить материнский капитал - решает только родитель

Как тратить средства материнского капитала - решает только родитель. Новые полномочия касаются выработки правил, т.е. порядка действий, для родителей, которые изменили свое решение в отношении использования средств материнского капитала.

Появление новых полномочий связано с принятием в 2020-м году федерального закона, которые позволяет родителям более гибко управлять средствами материнского капитала. Речь идет о тех случаях, когда мама сначала решила направить средства на накопительную часть пенсии, потом отозвала их, чтобы использовать по другим направлениям - например, на покупку жилья или образование ребенку, но не воспользовалась средствами по этим направлениям. Например, ребенок поступил на бюджетное отделение и тратить средства на оплату учебы не потребовалось.

До настоящего времени порядок действий для того, чтобы мать снова могла использовать средства маткапитала на накопительную пенсию, если раньше отзывала их на другие направления и не воспользовалась, - отсутствовал.

Напомним, по действующим правилам, если женщина приняла решение направить маткапитал на формирование своей накопительной пенсии, до дня назначения этой пенсии она может изменить решение и направить его на другие цели.

Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". Материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, на образование ребенка (детей); накопительную пенсию матери; товары и услуги для детей-инвалидов; ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (с 2018 года).