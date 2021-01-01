Новости » В ближайшие месяцы будут определены сильнейшие диджитал-специалисты в стране

Внимание всех диджитал-специалистов России и всех, кто нуждается в их услугах, приковано к конкурсу «Лидеры интернет-коммуникаций». Конкурс стартовал 22 января 2021 года, регистрация продлится до конца этого месяца. Всероссийское соревнование, призванное выявить лучших в сфере интернет-коммуникаций, проводится впервые. Одним из бонусов для победителей станет образовательная программа, разработанная совместно с МГУ. Какие этапы предстоит пройти участникам по пути к финалу — читайте в нашем материале.

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец рассказала о предстоящих стадиях конкурса. Ближайший этап — дистанционный — пройдет с марта по апрель. Впереди участников ждут онлайн и офлайн этапы оценки.

«Всем участникам предстоит пройти дистанционный этап оценки, в рамках которого конкурсанты пройдут два вида тестирования. Первый — тест по оценке потенциала, второй — тестирование профессиональных компетенций. По итогам прохождения тестов конкурсант сможет получить обратную связь об уровне развития профессиональных и личностных компетенций — объективный и персонализированный отчет», — сказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

После тестирования на онлайн-этапе участников ждут очные испытания. На этой стадии для конкурсантов будет смоделирована реальная жизненная ситуация, в рамках которой жюри будет оценивать навыки работы в команде с новыми людьми, умение находить общий язык с партнерами, способность аргументированно отстаивать собственную позицию и многие другие так называемые soft skills, необходимые нам всем в современном мире.

Главным вознаграждением для победителей, которые будут определены в мае после очных испытаний, можно считать право принять участие в специально разработанной образовательной программе для диджитал-специалистов. Программа, подготовленная совместно с МГУ, включает в себя как практико-ориентированную, так и фундаментальную часть. В рамках курса эксперты расскажут про современные медиакоммуникации, цифровую социологию, способы аналитики, работу с большими данными, стратегирование, а также методы и инструменты принятия эффективных управленческих решений.

Это далеко не все награды, которые достанутся лучшим. Победители также пройдут стажировку в компаниях-партнерах или в команде экспертов, а также будут включены в

кадровый резерв с возможностью трудоустройства в АНО «Диалог» и пресс-службы органов власти.

Надо сказать, что и само участие в конкурсе даст участникам очень много – обратную связь, которая поможет определить свой уровень и наметить пути для саморазвития, совершенствования, новые и интересные контакты с людьми сильными и профессиональными. Юлия Аблец отмечает: «Я сама в 2018 году приняла участие и победила в конкурсе «Лидеры России». И могу сказать, что помимо колоссальных карьерных возможностей, которые открыл передо мной конкурс, я получила огромное количество новых знакомых и друзей. Людей, которые только своим существованием в моей жизни заставляют меня двигаться вперед, делать больше, чем, как мне кажется, я могу. Мы вместе проводим образовательные активности друг для друга и окружающих, помогаем в решении профессиональных задачек, реализуем социальные проекты, полезные для других людей, и просто отлично проводим вместе время. Считаю именно это – новых и интересных людей в моей жизни – самым главным бонусом конкурса».

Заявки на конкурс поступили из каждого региона страны без исключения. Организаторами конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Подать заявку на участие все еще можно на сайте лидерыинтернета.рф, а все последние новости о конкурсе можно узнать в телеграм-канале https://t.me/comchallenge

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"