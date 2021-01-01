Новости » Отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля

09:32 19 февраля 2021 г.
20 февраля, в субботу, почтовые отделения в Чувашской Республике будут работать по графику понедельника и закроются на час раньше. А в понедельник, 22 февраля – по режиму субботы.
23 февраля для всех почтовых отделений – выходной день.
Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.
Оксана Иванова
Главный специалист по корпоративным коммуникациям (Ф)
Группа по маркетингу и корпоративным коммуникациям
УФПС Чувашской Республики
Макрорегион Волга
АО «Почта России»
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"