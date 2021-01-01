Новости » Отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля

20 февраля, в субботу, почтовые отделения в Чувашской Республике будут работать по графику понедельника и закроются на час раньше. А в понедельник, 22 февраля – по режиму субботы.

23 февраля для всех почтовых отделений – выходной день.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.

Оксана Иванова

Главный специалист по корпоративным коммуникациям (Ф)

Группа по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Чувашской Республики

Макрорегион Волга АО «Почта России»

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"