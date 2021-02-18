АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Концерт "Посвящается строителям рубежей…" - в эфире Общественного телевидения России

09:26 19 февраля 2021 г.

 

Концерт "Посвящается строителям рубежей..." - в эфире Общественного телевидения России

17 февраля в стенах Чувашского государственного театра оперы и балета прошло театрализованное представление, посвященное трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.  В память о героях государственная академическая симфоническая капелла подготовила программу «Посвящается строителям рубежей...».

На концерте прозвучали патриотические произведения известных композиторов. Каждое из них сопровождалось мини-спектаклем, героями которого выступали дети, матери, старики в ожидании родных с фронта.

У жителей республики, которые по тем или иным причинам не смогли присутствовать на представлении, есть уникальная возможность насладиться яркой актёрской игрой и выдающимися музыкальными произведениями: Национальная телерадиокомпания Чувашии подготовила телевизионную версию концерта. Не пропустите премьеру 22 февраля в 18:00 в эфире Национального телевидения Чувашии, а также Общественного телевидения России.

 



 
 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика