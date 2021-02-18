17 февраля в стенах Чувашского государственного театра оперы и балета прошло театрализованное представление, посвященное трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В память о героях государственная академическая симфоническая капелла подготовила программу «Посвящается строителям рубежей...».

На концерте прозвучали патриотические произведения известных композиторов. Каждое из них сопровождалось мини-спектаклем, героями которого выступали дети, матери, старики в ожидании родных с фронта.

У жителей республики, которые по тем или иным причинам не смогли присутствовать на представлении, есть уникальная возможность насладиться яркой актёрской игрой и выдающимися музыкальными произведениями: Национальная телерадиокомпания Чувашии подготовила телевизионную версию концерта. Не пропустите премьеру 22 февраля в 18:00 в эфире Национального телевидения Чувашии, а также Общественного телевидения России.