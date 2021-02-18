В преддверии 25-летия газеты «Республика» Государственного Совета Чувашской Республики, студенты 4-го курса отделения журналистики ЧувГУ 17 февраля посетили редакцию газеты. Инициатором встречи выступил председатель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров.

Будущих журналистов приветствовали главный редактор Михаил Арланов, корреспонденты газеты Эльвира Хмелева, Владислав Николаев, дизайнер Евгений Филиппов. Ознакомительно-деловой визит молодежи начался с экскурса в историю издания: главный редактор рассказал, как зарождалась газета, сколько редакторов поменялось на протяжении 25 лет, какие рубрики любимы читателями.

Юным корреспондентам было интересно узнать об отличиях газеты «Республика» от остальных средств массовой информации. Михаил Арланов отметил особенности парламентского издания «Республика»: газета является не только официальным публикатором законов Чувашии, но также знакомит читателей с важными аспектами социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни общества.

Корреспонденты газеты Эльвира Хмелева и Владислав Николаев вспомнили интересные моменты из своей журналисткой практики, охотно отвечали на вопросы студентов. Так, газета «Республика» с проектом «Знаменитости с чувашскими корнями» в 2020 году стала победителем республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации. Автор за реализацию проекта был удостоен премии Союза журналистов Чувашии имени Семена Эльгера.

В завершение встречи молодежи показали производственный процесс по созданию газеты. Дизайнер Евгений Филиппов продемонстрировал азы верстки очередного номера издания.

По материалам Союза журналистов России