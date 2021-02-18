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Новости » Роскомнадзор запустил мобильное приложение для приема обращений граждан

09:24 19 февраля 2021 г.

 

Роскомнадзор запустил мобильное приложение для приема обращений граждан

Роскомнадзор запустил в тестовом режиме мобильное приложение для ускоренной подачи жалоб на запрещенную информацию, размещенную в сети «Интернет». Новый сервис - один из элементов цифровой трансформации, которую ведомство активно ведет в соответствии с утвержденным планом.

Цифровой инструмент позволяет повысить оперативность удаления из сети опасного контента. Напомним, к запрещенной информации относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, употребления наркотических средств, террористической деятельности и т.д., которые включены в Единый реестр запрещенных сайтов.

Кроме подачи жалобы, пользователи приложения могут отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, о которых они сообщили. Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 г. получено более 2,7 млн сообщений о противоправной информации во Всемирной сети.

Доступ к сервису осуществляется через портал Госуслуг и не требует дополнительной регистрации. Протестировать приложение можно, скачав его в App Store и Google Play.

«Благодаря разработанному приложению любой житель республики уже сейчас может максимально быстро и без особых усилий сообщить о замеченной в интернете запрещенной информации. Также пользователи могут направить свои предложения и замечания по улучшению работы мобильного приложения. Финальная версия цифрового сервиса будет запущена в самое ближайшее время»,- отметила руководитель Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии Татьяна Евдокимова.



 

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