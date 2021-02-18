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Новости » Объявлен профессиональный конкурс «10 лучших газет России-2021»

09:24 19 февраля 2021 г.

 

Объявлен профессиональный конкурс «10 лучших газет России-2021»

Стартовал приём заявок на профессиональный конкурс «10 лучших газет России-2021». Организатором конкурса выступает общероссийская общественная организация «Союз журналистов России». Соорганизаторы конкурса: Ассоциация «Альянс независимых региональных издателей», журнал «Журналистика и медиарынок».

Творческое состязание проводится с 2014 года. За это время в нём приняли участие около тысячи изданий.

Цель конкурса – сбор и распространение информации об опыте российской прессы по созданию и распространению общественно значимого контента.

Экспертный совет конкурса традиционно будет оценивать дизайн, контент изданий, работу с аудиторией, проектную деятельность, экономику, участие в развитии отрасли редакций.

В конкурсе могут принять участие редакции районных, городских, областных, краевых, республиканских, общенациональных газет Российской Федерации, работающие в общественно-политическом формате (универсального содержания), любых организационно-правовых форм, предусмотренных законодательством, и имеющие государственную регистрацию.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта 2021 года.

 

По материалам Союза журналистов России

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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