Новости » Объявлен профессиональный конкурс «10 лучших газет России-2021»

Стартовал приём заявок на профессиональный конкурс «10 лучших газет России-2021». Организатором конкурса выступает общероссийская общественная организация «Союз журналистов России». Соорганизаторы конкурса: Ассоциация «Альянс независимых региональных издателей», журнал «Журналистика и медиарынок».

Творческое состязание проводится с 2014 года. За это время в нём приняли участие около тысячи изданий.

Цель конкурса – сбор и распространение информации об опыте российской прессы по созданию и распространению общественно значимого контента.

Экспертный совет конкурса традиционно будет оценивать дизайн, контент изданий, работу с аудиторией, проектную деятельность, экономику, участие в развитии отрасли редакций.

В конкурсе могут принять участие редакции районных, городских, областных, краевых, республиканских, общенациональных газет Российской Федерации, работающие в общественно-политическом формате (универсального содержания), любых организационно-правовых форм, предусмотренных законодательством, и имеющие государственную регистрацию.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта 2021 года.

По материалам Союза журналистов России