В книгу включены не только произведения чувашских писателей, но и русских (в переводе на чувашский язык). Имена многих из них знакомы современному читателю. К примеру, Александр Артемьев – любимый писатель нескольких поколений. В своем произведении «Савăксăр сад» он мастерски раскрывает характеры героев. Певица и поэтесса Светлана Азамат на этот раз предлагает вниманию читателей рассказ «Çын сăмахĕ». Произведения Сергея Ялавина и Валентина Васильева-Уçăм прекрасно помнят книгочеи старшего поколения.

Имя Дмитрия Верендеева могут знать русские читатели. Писатель, родившийся в деревне Вторые Ялдры Шумерлинского района Чувашской Республики, жил в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа, прокладывал газовые трубы. Дмитрий Петрович – автор книг «Вкус хлеба», «На волнах судьбы», «Чужак», «Пути-дороги» и др. Герой его рассказа Игнат не вызывает симпатии. Но автор описывает персонажа с интересом, подмечая особенности его характера, и кто может возразить, что в нынешнее время нет таких людей?

О Великой Отечественной войне написано немало книг. Фронтовые будни, невероятные подвиги солдат, вклад тружеников тыла в Великую Победу, мучения военнопленных – для всего нашлось место на страницах произведений. Читая рассказ Александра Пономарева, перед глазами предстают события тех далеких дней.

Персонажи рассказов и повести встречаются с разными жизненными перипетиями. Но все они стремятся к счастью. Жизнь одного прерывает злодей, другому не хватает стойкости и решительности, поэтому он сам губит свою судьбу, третий страдает от чужой клеветы, четвертый – от своей жадности… Василий Петров рассказывает о печальной старости бабушки Улине. В рассказах сборника каждый читатель найдет историю, которая не оставит его равнодушным.

Тираж новинки – 1000 экземпляров.

По материалам Чувашского книжного издательства