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Новости » Вышел в свет сборник «Йăкăнат авланать» (Игнат женится)

09:23 19 февраля 2021 г.

Полка художественной литературы Чувашского книжного издательства пополнилась очередной новинкой из серии «Алран алла» (Из рук в руки). Сборник рассказов на чувашском языке «Йăкăнат авланать» (Игнат женится) вышел в свет на днях. Редактор-составитель – Г.А. Антонова, художник – А.И. Алексеев.

В книгу включены не только произведения чувашских писателей, но и русских (в переводе на чувашский язык). Имена многих из них знакомы современному читателю. К примеру, Александр Артемьев – любимый писатель нескольких поколений. В своем произведении «Савăксăр сад» он мастерски раскрывает характеры героев. Певица и поэтесса Светлана Азамат на этот раз предлагает вниманию читателей рассказ «Çын сăмахĕ». Произведения Сергея Ялавина и Валентина Васильева-Уçăм прекрасно помнят книгочеи старшего поколения.

Имя Дмитрия Верендеева могут знать русские читатели. Писатель, родившийся в деревне Вторые Ялдры Шумерлинского района Чувашской Республики, жил в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа, прокладывал газовые трубы. Дмитрий Петрович – автор книг «Вкус хлеба», «На волнах судьбы», «Чужак», «Пути-дороги» и др. Герой его рассказа Игнат не вызывает симпатии. Но автор описывает персонажа с интересом, подмечая особенности его характера, и кто может возразить, что в нынешнее время нет таких людей?

О Великой Отечественной войне написано немало книг. Фронтовые будни, невероятные подвиги солдат, вклад тружеников тыла в Великую Победу, мучения военнопленных – для всего нашлось место на страницах произведений. Читая рассказ Александра Пономарева, перед глазами предстают события тех далеких дней.

Персонажи рассказов и повести встречаются с разными жизненными перипетиями. Но все они стремятся к счастью. Жизнь одного прерывает злодей, другому не хватает стойкости и решительности, поэтому он сам губит свою судьбу, третий страдает от чужой клеветы, четвертый – от своей жадности… Василий Петров рассказывает о печальной старости бабушки Улине. В рассказах сборника каждый читатель найдет историю, которая не оставит его равнодушным.

Тираж новинки – 1000 экземпляров.

 

По материалам Чувашского книжного издательства

 


Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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