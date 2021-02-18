На заседании Совета Федерации одобрен закон о «ретроконверсии» данных в электронную трудовую книжку. «Ретроконверсия» позволит наполнить электронную трудовую книжку сведениями за период до 1 января 2020 года.

Работодатель передает в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности работника, формирующиеся с 1 января 2020 года. При этом в информационной базе Пенсионного фонда имеются сведения о застрахованных лицах за периоды до 2020 года, однако они включают только сведения о местах работы и суммах заработка, с которого начислялись страховые взносы, а информация о должностях, а также о реквизитах кадровых документов, на основании которых осуществлялись прием, перевод или увольнение сотрудника в период до 1 января 2020 года, в ПФР отсутствует.

В связи с этим законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 г., записи о которых содержатся в трудовой книжке.

Закрепление указанной возможности упростит процедуру представления гражданином информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования.