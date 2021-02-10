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Новости » Правительство Чувашии утвердило прожиточный минимум сразу на год

09:17 19 февраля 2021 г.

 

Правительство Чувашии утвердило прожиточный минимум сразу на год

Согласно постановлению, принятому на сегодняшнем заседании Кабинета Министров Чувашии, величина прожиточного минимума в республике на 2021 год составит: на душу населения – 9 804 рубля, для трудоспособного населения – 10 414 рублей, пенсионеров – 8 466 рублей, для детей – 9 883 рубля.

С 1 января в России начал действовать закон о новой методике расчета прожиточного минимума. Теперь он будет утверждаться на год, а не на квартал, как было ранее.

«При обращении за мерами социальной поддержки расчет среднедушевого дохода членов семьи будет осуществляться на основании прожиточного минимума, который утвержден на 2021 год, то есть на дату обращения заявителем за той или иной формой социальной поддержки», – пояснила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Она также рассказала, для чего на прошедшем заседании Правительства был рассмотрен и принят размер прожиточного минимума за 4 квартал 2020 года.

«С учетом изменения федерального закона о прожиточном минимуме, начиная с 2021 года, данная величина в каждом регионе будет утверждаться на основании двух параметров. Первый параметр – это прожиточный минимум Российской Федерации, второй – региональный коэффициент, который будет утверждаться для каждого субъекта Российской Федерации на уровне Правительства России. Соответственно, для того, чтобы рассчитать региональный коэффициент для каждого субъекта, в настоящее время Минтрудом России проводится детальный анализ», – объяснила министр.

По ее словам, федеральным ведомством будут учитываться все размеры величины прожиточного минимума, которые ежеквартально устанавливались в регионе в течение 2020 года. Эта динамика позволит рассчитать размер регионального коэффициента, который в течение первого полугодия 2021 года должен быть установлен для всех субъектов Российской Федерации.

«В 2022 году уже будет действовать новый размер прожиточного минимума, который, согласно действующему федеральному закону, должен быть утвержден до 15 сентября. Для его подсчета и будет использоваться региональный коэффициент, который установят для нашей республики», –  заключила Алена Елизарова.



 Чувашинформ.рф - Информационное агентство
 
Прожиточный минимум в Чувашской Республике
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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