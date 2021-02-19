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Новости » Олег Николаев высказал готовность обеспечить финансовое участие республики в реализации транспортной реформы

09:16 19 февраля 2021 г.

 

Олег Николаев высказал готовность обеспечить финансовое участие республики в реализации транспортной реформы

Об этом Глава республики сообщил 18 февраля в ходе презентации транспортной реформы, которую представило министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.

Модернизацию общественного транспорта в Чувашии планируют реализовать в рамках подпроекта «Модернизация общественного транспорта» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Олег Николаев призвал ускориться с подготовкой необходимой документации и включиться в проект.

«Вы можете уже в начале следующей недели получить деньги и начинать работать. Двигайтесь, работайте и реализовывайте», — сказал он.

Олег Николаев подчеркнул, что обеспечение удобства и качества транспортного обслуживания является темой номер один.

Предлагаемая модель развития маршрутной сети в агломерации подразумевает заключение «брутто-контрактов», когда организатор перевозок за счет средств соответствующего бюджета закупает у перевозчика весь необходимый объем услуг по транспортным перевозкам.

«Реализовывая такое регулирование и организацию транспортных перевозок через брутто-контракты или иные формы взаимодействия, мы можем предусмотреть штрафные санкции. Перевозчикам будет невыгодно не выполнять объем транспортных услуг, нарушать правила перевозки пассажиров, — пояснил Глава республики. — Мы закладываем правовую основу цивилизованных прозрачных рыночных правовых взаимоотношений».

Ранее мы писали, что в Чувашии нашли способ сделать пассажирские перевозки привлекательными.



 Чувашинформ.рф
 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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