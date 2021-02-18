18 февраля вице-премьер - министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов стал гостем студии Чувашского регионального отделения «Единой России». В эфире проекта «Приемная онлайн» его собеседником выступил региональный координатор партпроекта «Российское село» Сергей Павлов.

Тема сельского хозяйства вызвала повышенное внимание пользователей социальных сетей, и в адрес министра прозвучало немало вопросов.

«Когда мы увидим на полках сетевых магазинов чистый фасованный картофель?», – спросили у Сергея Артамонова. «Чувашия производит в три раза больше картофеля, чем потребляет, и в этом смысле действительно удивительно, когда мы едим египетский продукт, – согласился гость студии. – Правда, бывает это в основном весной, потому что наш картофель плохо хранится. С этого года мы начинаем софинансировать оборудование для хранения и обработки картофеля, два новых производства должны появиться в Батыревском и Комсомольском районе».

Один из обратившихся интересовался, может ли он взять сельскую ипотеку и сделать в доме ремонт, обновить забор. По словам министра, ипотечные деньги для ремонта не предназначены, но стоит рассмотреть вариант взятия кредита на ремонт в рамках проекта «Дом по почте».

Собственник участка в Чебоксарском районе узнавал, можно ли в его случае получить господдержку на развитие сельского хозяйства. Выяснилось, что в данном конкретном случае участок предназначен для ведения садоводства, сначала его нужно перевести в земли сельхозназначения. На эту же тему, господдержки, был и другой вопрос: почему государство поддерживает фермеров, но не выделяет деньги тем, кто ведет личное подсобное хозяйство. «Таковы правила», – констатировал Сергей Артамонов, объяснив, что сложно отследить эффективность подобных хозяйств. При этом он признал, что и в ЛПХ производится немало продукции.

Также жители республики интересовались у министра возможностью получения субсидий на известкование почвы (пока такая возможность только прорабатывается) и покупку семян. С этого года субсидируется покупка камышекосилки, прозвучало в прямом эфире, компенсировать из бюджета можно также траты на сельхозтехнику, произведенную в России и странах СНГ. Обсудили в студии «Приемной онлайн» и многие другие вопросы.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики