Чувашия является основным хмелепроизводящим регионом России, хмелеводство включено в перечень приоритетных направлений развития сельхозпроизводства в республике. Здесь создан первый отечественный хмелеуборочный комбайн и хмелесушилка; в регионе находится «золотая коллекция» сортов хмеля, насчитывающая около 250 образцов (таких коллекций в мире всего три), которую поддерживает Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (Чувашский НИИСХ).

По данным регионального минсельхоза, в 2020 году в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах Чувашской Республики было произведено 185,1 т хмеля (первое место в России), что выше показателя 2019 года на 4,6%. Урожайность культуры увеличилась на 9,8% и установилась на уровне 18,6 ц/га — это второй результат в истории АПК региона после 2007 года, отмечают в аграрном ведомстве республики.

В основном хмель выращивают в Ядринском муниципальном районе, на долю которого приходится 44,8% от общего регионального производства продукции. Также хмелеводством занимаются хозяйства Урмарского (27,2%), Вурнарского (21,6%) и Цивильского (6,4%) районов.

Чувашскому хмелю присущ особый аромат, который высоко ценят пивовары. Продукция в переработанном виде поставляется не только на пивоваренные заводы разных уголков Российской Федерации, но и за рубеж. В основном переработку продукции в регионе осуществляют ОАО «Чувашхмельпром» и ООО «Агроресурсы» , которые производят прессованный и гранулированный хмель.

По данным ФТС России, в 2020 году экспорт дробленых шишек хмеля в порошкообразном виде или в форме гранул (код ТН ВЭД 121020) из Чувашской Республики составил 18,1 т (173,7 тыс. долл. США) — это 14,3% от общероссийского экспорта. По объему отгруженной продукции Чувашия занимает третье место среди субъектов страны.

Чувашский хмель пользуется спросом в Азербайджане, Казахстане и Киргизии. В 2020 году основной объем дробленых шишек хмеля был вывезен в Киргизию: туда было поставлено 18,0 т (99,4% от общего чувашского экспорта).