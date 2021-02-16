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Новости » В Чувашии пройдет охотничий биатлон

09:08 19 февраля 2021 г.

 

В Чувашии пройдет охотничий биатлон

21 февраля в охотничьем хозяйстве Яльчики «АКАР» села Лащ-Таяба пройдут командные соревнования по охотничьему биатлону. В них примут участие 15 команд из районов республики, а также городов Чебоксары, Казань, Набережные Челны, Ульяновск, Йошкар-Ола.

Биатлон проходит в виде командного и личного первенства. Соревнования приближены к реальной охоте в лесу зимой. Участники первого забега стартуют без собак, участники остальных забегов обязательно с собаками, которых передают по эстафете перед огневым рубежом.  Для успешного прохождения дистанции необходимо не только быстро бегать на охотничьих лыжах, но и уметь вести прицельный огонь из охотничьего оружия после физической нагрузки.

«Соревнования подобного рода способствуют популяризации стрелково-охотничьего спорта, формированию экологической культуры и охотничьей этики,  развитию охотничьего собаководства. В связи с этим, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии готово оказывать стороннее содействие в развитии охотничьего биатлона на территории республики», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Николай Косулин.



Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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