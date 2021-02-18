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Новости » "Родные узоры" чувашской вышивальщицы из Санкт-Петербурга

09:07 19 февраля 2021 г.

 

"Родные узоры" чувашской вышивальщицы из Санкт Петербурга

В Доме Дружбы народов состоится выставка мастера декоративно-прикладного искусства, уроженки Чувашии из Санкт-Петербурга Наталии Михайловой.
Зрители смогут увидеть и оценить художественное и техническое качество изготовления вышивки и чувашской национальной куклы.
Одна из учениц прославленной чувашской вышивальщицы Марии Симаковой работает в нескольких направлениях ДПИ: изготовление кукол в традиционной древней технике папье маше, плетение традиционных поясов на народный костюм, вышивание. Автор расскажет о любимой работе и достижениях, представит лучшие образцы ручной вышивки в украшениях, элементах национальной одежды и предметах обихода. Необходимо отметить активное и плодотворное сотрудничество с национально-культурными объединениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей», ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области».
Выставка рассчитана на разновозрастного зрителя. Она ознакомит с образцами чувашского национального декоративного искусства, культуры и истории Чувашии, региональными и этническими особенностями. Открытие - 26 февраля в 15.00 часов.



 Дом Дружбы народов Чувашской Республики
 

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