В Доме Дружбы народов состоится выставка мастера декоративно-прикладного искусства, уроженки Чувашии из Санкт-Петербурга Наталии Михайловой.

Зрители смогут увидеть и оценить художественное и техническое качество изготовления вышивки и чувашской национальной куклы.

Одна из учениц прославленной чувашской вышивальщицы Марии Симаковой работает в нескольких направлениях ДПИ: изготовление кукол в традиционной древней технике папье маше, плетение традиционных поясов на народный костюм, вышивание. Автор расскажет о любимой работе и достижениях, представит лучшие образцы ручной вышивки в украшениях, элементах национальной одежды и предметах обихода. Необходимо отметить активное и плодотворное сотрудничество с национально-культурными объединениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей», ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области».

Выставка рассчитана на разновозрастного зрителя. Она ознакомит с образцами чувашского национального декоративного искусства, культуры и истории Чувашии, региональными и этническими особенностями. Открытие - 26 февраля в 15.00 часов.



Первоисточник: Дом Дружбы народов Чувашской Республики Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"