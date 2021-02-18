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Новости » Дни памяти Геннадия Айги

09:06 19 февраля 2021 г.

 

Дни памяти Геннадия Айги

Необычно начнутся в этом году традиционные Дни памяти Г. Айги в Национальной библиотеке Чувашской Республики.

18 февраля будет дан старт мероприятиям проекта «Г. Айги. Разговор на расстоянии»: создание культурно-просветительской программы для молодежи», поддержанного Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ». Состоится «премьера» нацеленного именно на молодых пользователей интеллектуального квеста «Айги знакомый и незнакомый» (автор Маргарита Шихматова) в Зале Г. Айги и одноименной онлайн-викторины.

В этот же день в 16.00 в галерее «Серебряный век» откроется выставка «Поклон Айги. Графика Игоря Улангина», а в выставочном зале – большая книжно-иллюстративная выставка «Поэзия Г. Айги. Сквозь время и пространство»раскрывающая коллекцию «Айгиана» редкого фонда библиотеки.

В течение всей декады для школьников и студентов пройдут просветительские уроки «Творческое наследие Г. Айги» с рассказом об основных этапах жизни и деятельности народного поэта Чувашии, просмотром фильмов, прослушиванием записей чтения стихотворений (в авторском исполнении и в исполнении участников акции «Мир читает Айги»), с обзором книжной и художественных выставок. Для всех желающих организуются экскурсии в Зал Г. Айги.

На фоне двух выставок также пройдут и встречи молодежи с айгистами – друзьями, последователями и исследователями его творчества, в частности, с Игорем Улангиным (18.02), Атнером Хузангаем (18 и 19.02).

20 февраля все айгисты соберутся вместе, чтобы почтить память поэта, рассказать о прошедших мероприятиях, связанных с его именем и о планах на этот год, чтобы вспомнить встречи, события, поделиться своим восприятием творчества Г. Айги и … пройти квест!

Приглашаем всех заинтересованных на мероприятия Дней памяти Геннадия Айги.

Запись групп и информация по тел. 23-02-17 (доб. 148)



 Национальная библиотека Чувашской Республики
 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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