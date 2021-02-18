В рамках Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, 18 февраля в выставочном зале Государственного исторического архива Чувашской Республики начала работу документальная выставка «На защите родных рубежей».

«Мы постарались поднять тот пласт, который рассказывает о мобилизации населения на строительство рубежей, документы, подтверждающие, как организовывалась и велась эта работа. Архивисты объявили акцию по сбору документов и фотографий участников тех событий, а также мы собираем устные истории. Архивом проводится акция "На защите родных рубежей" по сбору документов, связанных с этой героической страницей истории Чувашии. Коллекция будет дополняться новыми документами, которые передадут наследники участников строительства. Уже десятки документов поступили в фонды архива», - рассказала директор Государственного исторического архива Чувашии Галина Ертмакова.

Открытие посетили министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

Министр культуры Светлана Каликова отметила, что в республике проводятся различные мероприятия, посвящённые трудовому подвигу строителей рубежей, но фундаментом для проведения всех мероприятий являются архивные документы: «Без исторической достоверности невозможно ни провести концерт, ни издать книгу. Поэтому я благодарю сотрудников исторического архива за то, что за достаточно короткий период провели огромную работу, проанализировали больше 2000 документов, собрали больше 400 документов, которые в ближайшее время войдут в сборник материалов о подвиге чувашского народа. И это станет достоянием общественности».

Сейчас в ГИА ЧР рассекречен весь комплекс документов, относящихся к периоду строительства оборонительных рубежей и имеющих соответствуюшие ограничительные грифы. На выставке представлено более 50 документов по данной теме, в том числе рассекреченных. Среди экспонатов материалы об организации участков военно-полевых строительств (ВПС), мобилизации населения для проведения работ по возведению укреплений, о социалистических соревнованиях между участками и бригадами, награждении и поощрении передовиков строительства, об обеспечении охраны для защиты оборонительных сооружений, восстановлении и ремонте после весенних паводков, о мероприятиях по охране и поддержанию в состоянии боевой готовности сооружений, ликвидации оборонительных рубежей и др.

«Очень здорово, что сегодня уже есть возможность воочию увидеть документы, прикоснуться не только к истории воспоминаний, а уже на уровне документов увидеть то, что люди смогли реализовать, смогли взять на себя ответственность для того, чтобы отстоять рубежи нашей Родины», - подчеркнула председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.