Кинофестивальный совет Минкультуры России рекомендовал поддержать в 2021 году 45 фестивалей. В список вошёл Чебоксарский международный кинофестиваль. Такое решение было принято 17 февраля на заседании Кинофестивального совета при Министерстве культуры Российской Федерации (протокол).

«Важно сфокусироваться не только на городах-миллионниках, а создать фестивальную карту, чтобы эти мероприятия соответствовали уровню и учитывали актуальную повестку вне зависимости от региона», - отметила министр культуры России Ольга Любимова.

По её словам, необходимо выстроить конструктивный диалог внутри профессионального сообщества, поступательно расширять географию движения, межрегиональное культурное сотрудничество и привлекать к сотрудничеству молодых талантливых кинематографистов.

Справочно: Целью Чебоксарского международного кинофестиваля является показ фильмов, способствующих возрождению интереса к прошлому и настоящему нашей страны, любви к Отечеству, делу защиты интересов своего народа и воспитания толерантности. В разные годы гостями кинофестиваля становились Эльдар Рязанов, Ирина Муравьева, Лидия Федосеева-Шукшина, Дмитрий Астрахан, Борис Грачевский, Сергей Фетисов, многие актеры и режиссеры из России, Казахстана, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Великобритании, Франции.