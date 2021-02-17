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Новости » Коллекция Чувашского национального музея пополнилась картинами Анатолия Рыбкина

09:03 19 февраля 2021 г.

 

 

Коллекция Чувашского национального музея пополнилась картинами Анатолия Рыбкина

Сегодня музейные работники из районов и городов Чувашии встретились на семинаре в Национальном музее, чтобы поговорить об итогах своей работы в прошлом году и поздравить коллег со 100-летием учреждения.

Мероприятие посетила министр культуры Светлана Каликова, она поприветствовала собравшихся и сообщила, что известный художник-живописец Анатолий Рыбкин преподнес в дар музею свои работы: «Анатолий Петрович решил подарить свои великолепные 7 работ Чувашскому национальному музею и, конечно же, в лице музея всему чувашскому народу».

Анатолий Рыбкин рассказал о каждой из картин, которые были написаны в Индии, Египте, Тунисе, Китае и других странах мира: «Изначально я думал, что в нашем Национальном музее содержатся предметы искусства, касающиеся только Чувашии или России. Но оказывается, что нет. Поэтому я решил подарить музею не ту тематику, которую я пишу в России, а  работы из тех стран, в которых я побывал в творческих экспедициях».

Художник порадовал собравшихся ещё одной подаренной работой, «самой тёплой и душевной», по мнению директора Национального музея Ирины Меньшиковой. Анатолий Петрович рассказал, что яблоки на снегу были написаны на его малой родине – в Мариинско-Посадском районе. Картина дорога живописцу тем, что очень нравилась его маме. Теперь пейзаж будет тоже выставлен в Чувашском Национальном музее.

Со 100-летием учреждения его сотрудников и своих земляков также поздравил председатель Чувашского культурного общества Санкт-Петербурга Владимир Живов. Он внёс большой вклад в то, что картины Анатолия Рыбкина были доставлены в Чувашию и подарены республике.

 

 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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