Сегодня состоялось очередное заседание коллегии Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики, на котором были рассмотрены итоги деятельности Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики за 2020 год и поставлены задачи на 2021 год.
Открыл мероприятие и выступил с основным докладом руководитель Госветслужбы Чувашии Константин Викторов.
В своём выступлении он отметил, что план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий за 2020 год на территории Чувашской Республики в целом выполнен на 100%.
В целях реализации Стратегии развития Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики на период 2020-2024 годы, в соответствии с подпрограммой «Развитие ветеринарии в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» в 2020 году Службой за счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики выполнены следующие основные мероприятия:
- Обеспечение деятельности бюджетных учреждений ветеринарии
- Проведение эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных, болезней животных
- Проведение противоэпизоотических мероприятий
- Оснащение лабораторным оборудованием бюджетных учреждений ветеринарии
- Создание передвижных пунктов на базе специального автомобиля «Ветеринарная помощь»
- Капитальный ремонт бюджетных учреждений ветеринарии.
За 2020 год в хозяйствах всех форм собственности проведено более 209 млн. исследований, вакцинаций и профилактических обработок всех видов животных и птицы.
Ветеринарно-санитарные мероприятия, включающие дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию, проведены на площади более 10,7 млн. кв. м. животноводческих помещений.
В течение 2020 года на территории Чувашии зарегистрирован неблагополучный пункт по:
- пастереллезу крупного рогатого скота,
- 12 неблагополучных пунктов по бешенству животных
- 1 очаг африканской чумы свиней.
Благодаря комплексной целенаправленной работе за отчетный период ликвидировано и оздоровлено 14 неблагополучных пунктов: 9 - по бешенству животных, 3 – по лейкозу КРС, 2 – по пастереллезу КРС.
Члены коллегии также обсудили вопросы проводимых мероприятий по профилактике и недопущения лейкоза КРС, распространения гриппа птиц, африканской чумы свиней, бешенства животных.
Также были рассмотрены вопросы об организации подготовки работников Государственной ветеринарной службы и подведомственных учреждений в области гражданской обороны. Было отмечено, что по итогам проведенных тренировок и учений основными недостатками являются несвоевременная подготовка первичных учетных документов, несоблюдение правил техники безопасности, правильное использование средств индивидуальной защиты. Поставленные в ходе проведения КШУ и КШТ задачи успешно выполнены.
Были подведены итоги работы в условиях обязательной электронной ветсертификации. Предоставлена информация о ввозе сельскохозяйственных животных на территорию Чувашской Республики из других регионов. Также представлены сведения по ветеринарно-санитарной экспертизе.
В докладе было отмечено, что службой проводится плановая и оперативная работа по приведению нормативных правовых актов Чувашской Республики в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, а также их общественное обсуждение, антикоррупционная экспертиза, публичные консультации, согласование, оценка регулирующего воздействия.
На период до 2024 года намечено решение следующих задач:
-организация мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидации инфекционных болезней животных;
-совершенствование комплекса мер, направленных на укрепление кадрового обеспечения и престижа профессии ветеринарного работника;
-обеспечение материально-техническими ресурсами государственных учреждений ветеринарии;
- модернизация республиканкой ветеринарной лаборатории;
-обеспечение осуществления государственного надзора в области обращения с животными на территории Чувашской Республики.
Благодарность за добросовестное исполнение служебных обязанностей в области ветеринарии была объявлена начальнику бюджетного учреждения Чувашской Республики «Порецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» Костину Виктору Александровичу.