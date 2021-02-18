Сегодня состоялось очередное заседание коллегии Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики, на котором были рассмотрены итоги деятельности Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики за 2020 год и поставлены задачи на 2021 год.

Открыл мероприятие и выступил с основным докладом руководитель Госветслужбы Чувашии Константин Викторов.

В своём выступлении он отметил, что план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий за 2020 год на территории Чувашской Республики в целом выполнен на 100%.

В целях реализации Стратегии развития Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики на период 2020-2024 годы, в соответствии с подпрограммой «Развитие ветеринарии в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» в 2020 году Службой за счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики выполнены следующие основные мероприятия:

Обеспечение деятельности бюджетных учреждений ветеринарии Проведение эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных, болезней животных Проведение противоэпизоотических мероприятий Оснащение лабораторным оборудованием бюджетных учреждений ветеринарии Создание передвижных пунктов на базе специального автомобиля «Ветеринарная помощь» Капитальный ремонт бюджетных учреждений ветеринарии.

За 2020 год в хозяйствах всех форм собственности проведено более 209 млн. исследований, вакцинаций и профилактических обработок всех видов животных и птицы.

Ветеринарно-санитарные мероприятия, включающие дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию, проведены на площади более 10,7 млн. кв. м. животноводческих помещений.

В течение 2020 года на территории Чувашии зарегистрирован неблагополучный пункт по:

- пастереллезу крупного рогатого скота,

- 12 неблагополучных пунктов по бешенству животных

- 1 очаг африканской чумы свиней.

Благодаря комплексной целенаправленной работе за отчетный период ликвидировано и оздоровлено 14 неблагополучных пунктов: 9 - по бешенству животных, 3 – по лейкозу КРС, 2 – по пастереллезу КРС.

Члены коллегии также обсудили вопросы проводимых мероприятий по профилактике и недопущения лейкоза КРС, распространения гриппа птиц, африканской чумы свиней, бешенства животных.

Также были рассмотрены вопросы об организации подготовки работников Государственной ветеринарной службы и подведомственных учреждений в области гражданской обороны. Было отмечено, что по итогам проведенных тренировок и учений основными недостатками являются несвоевременная подготовка первичных учетных документов, несоблюдение правил техники безопасности, правильное использование средств индивидуальной защиты. Поставленные в ходе проведения КШУ и КШТ задачи успешно выполнены.

Были подведены итоги работы в условиях обязательной электронной ветсертификации. Предоставлена информация о ввозе сельскохозяйственных животных на территорию Чувашской Республики из других регионов. Также представлены сведения по ветеринарно-санитарной экспертизе.

В докладе было отмечено, что службой проводится плановая и оперативная работа по приведению нормативных правовых актов Чувашской Республики в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, а также их общественное обсуждение, антикоррупционная экспертиза, публичные консультации, согласование, оценка регулирующего воздействия.

На период до 2024 года намечено решение следующих задач:

-организация мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидации инфекционных болезней животных;

-совершенствование комплекса мер, направленных на укрепление кадрового обеспечения и престижа профессии ветеринарного работника;

-обеспечение материально-техническими ресурсами государственных учреждений ветеринарии;

- модернизация республиканкой ветеринарной лаборатории;

-обеспечение осуществления государственного надзора в области обращения с животными на территории Чувашской Республики.

Благодарность за добросовестное исполнение служебных обязанностей в области ветеринарии была объявлена начальнику бюджетного учреждения Чувашской Республики «Порецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» Костину Виктору Александровичу.