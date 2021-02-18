18 февраля в Доме Правительства обсудили проект комплексного развития общественного транспорта в Чебоксарской агломерации.

Программу реформирования действующей системы пассажирских перевозок представил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов.

По его словам, она будет включать в себя как внедрение новой маршрутной сети, тарифного меню и единого билета, так и полное либо частичное обновление общественного транспорта и организации его работы.

Предлагаемая модель развития маршрутной сети в агломерации подразумевает заключение брутто-контрактов. Их суть заключается в том, что организатор перевозок будет закупать у перевозчика необходимый объем услуг транспорта общего пользования. При этом деньги перевозчику будут выплачивать за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров.

Для функционирования данной модели в республике хотят создать Единого организатора перевозок. Как отметил Владимир Осипов, это будет либо подведомственное Минтрансу Чувашии учреждение, либо предприятие, у которого 51% уставного капитала будет принадлежать Чувашской Республике.

Внедрение брутто-контрактов в ряде субъектов РФ осуществлялось при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Представитель корпорации – директор проектного офиса по развитию общественного транспорта ВЭБ.РФ Андрей Ли – рассказал о реализации проекта на примере опыта Тверской агломерации. Там процесс реорганизации пассажирских перевозок запустили в феврале прошлого года. Помимо экспертной поддержки Госкорпорация ВЭБ.РФ выделила региону более 3 млрд рублей по договору лизинга на закупку нового низкопольного подвижного состава. Среди положительных изменений после транспортной реформы специалист отметил стабильное выполнение расписания перевозок, что особенно важно для пассажиров, а также снижение «практически до нуля» аварийности с участием городского общественного транспорта. Он добавил, что корпорация готова оказать содействие Правительству республики в подготовке проекта комплексного развития общественного транспорта в Чебоксарской агломерации с учетом наработанного опыта.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что вопросы транспортного обслуживания очень волнуют население, поэтому в органы власти поступает много обращений по этой теме. Система транспортного обслуживания пассажиров в республике достаточно сложная. Она характеризуется большим количеством перевозчиков и весьма разнородным транспортом. К тому же несколько лет назад из-за банкротства с рынка ушло государственное предприятие «Чувашавтотранс», что сильно повлияло на ситуацию вокруг пассажирских перевозок.

«Наша с вами задача – в кратчайшие сроки реализовать трансформацию транспортного обслуживания пассажиров в агломерации, не уронив при этом качество обслуживания. Более того, стоит задача его резко повысить: чтобы людям было удобно, комфортно и безопасно куда-либо доезжать. Причем когда мы говорим удобно, то имеем в виду как систему оплаты, когда человек, покупая один билет, может доехать с одной точки агломерации в другую независимо от количества пересадок, так и ряд других факторов, которые на сегодняшний день являются обыденными для многих городов, которые развиваются по современным стандартам урбанизации», – сказал руководитель региона. Олег Николаев выразил готовность обеспечить финансовое участие республики в реализации транспортной реформы и поручил приступить к работе над проектами документов планирования и необходимых правовых актов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики