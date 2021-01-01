Новости » Чувашия среди регионов-лидеров в рейтинге цифровой зрелости в сфере здравоохранения

Составлен рейтинг цифровой зрелости субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. О результатах всероссийского рейтинга рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

В общероссийском рейтинге Чувашская Республика занимает 4 строчку. Среди лидеров рейтинга также Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Башкортостан и Алтайский край. В десятку отстающих регионов вошли: Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым.

Критериями оценки стали такие показатели как инфраструктура, включающая оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Кроме того, оценивалось также предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг, внедрение централизованных информационных систем в регионе, а также межведомственное электронное взаимодействие.

"Цифровизация любой отрасли очень емкий процесс, он требует четкого взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами и здесь основная роль за руководителями цифровой трансформации. Итоги рейтинга по внедрению «цифры» в здравоохранении доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"