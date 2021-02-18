Количество привлекаемых для проведения сезонных полевых работ мигрантов в 2022 году будет сокращено в пользу российских студентов. Об этом в ходе съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

«В следующем году мы будем сокращать количество ввозимых иностранцев. Нравится нам это или нет, но мы будем приглашать наших студентов, начиная с профтехучилищ, заканчивая высшими учебными заведениями, от которых отказывались фермеры», — сказал он.

Хатуов подчеркнул, что Минсельхоз будет готовить таких специалистов, а фермерские хозяйства должны при этом организовывать и создавать условия для их работы. Он также отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с каждым регионом. «Нам нужны наши квалифицированные специалисты», — заключил Хатуов.

Напомним, ранее сообщалось, что Минсельхоз России предложил смягчить требования к сельхозпроизводителям для привлечения трудовых мигрантов. Главным образом сельскому хозяйству нужны работники первичного звена для посадки и сбора урожая, ухода за животными и другого базового труда.

За введение упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов во вторник на совещании по совершенствованию миграционной политики России выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Из-за коронавируса возник дефицит трудовой силы в отдельных областях экономики: это касается сельского хозяйства, стройки, жилищно-коммунального сектора», — констатировал Медведев. По его словам, «нужно проработать вопрос о введении упрощенных порядков, по которым иностранных граждан можно было бы легально привлекать в этих сферах».

Зампред Совбеза также отметил, что «следует более активно развивать организованные формы трудовой миграции, в том числе в рамках существующих соглашений с зарубежными партнерами».

«При этом наша экономика заинтересована в привлечении высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, мы неоднократно принимали решения, направленные на то, чтобы именно такие лица приезжали к нам в страну, поэтому необходимо упрощать для них оформление документов на трудовою деятельность в России, решать вопросы, связанные с выплатой заработной платы», — подчеркнул Медведев. Он напомнил, что Минэкономразвития и Минтруд разработали законопроект, который направлен на решение этой проблемы, он обсуждается в правительстве. «Желательно этот документ как можно быстрее внести в Государственную думу после необходимых согласований», — полагает зампред СБ РФ.