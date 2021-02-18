18 февраля старт ежегодному республиканскому марафону «Именем детства, во имя детства» дал Глава Чувашии, председатель оргкомитета марафона Олег Николаев.

Руководитель региона выразил признательность Детскому фонду Чувашии, который уже на протяжении более трех десятилетий на системной основе проводит весомую работу, является организатором ежегодного благотворительного марафона.

Ежегодно в копилку добра поступают огромные суммы добровольных взносов. В 2020 году собрано 3 млн 240 тыс. рублей. Средства направлены на срочную материальную помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, материально-техническое оснащение общеобразовательных школ и школ дополнительного образования, культурные программы, новогодние подарки и т.д.

Олег Николаев отметил, что участие предпринимателей и общественных организаций, неравнодушных граждан в благотворительных акциях значительно расширяет возможности для всестороннего решения вопросов детства.

«Убежден, что очередной марафон позволит существенно увеличить формы помощи детям, обеспечивать адресную и системную поддержку тем, кто в этом нуждается», - подчеркнул он.

Детский фонд Чувашии также поддерживает Школьную волейбольную лигу Чувашской Республики, которая в этом году готовится уже к 11 сезону. «Уже более 16 тыс. детей полюбили волейбол и систематически этим видом спорта занимаются. Есть уже известные имена, достижения в большом спорте», - отметил Олег Николаев.

По итогам 2020 года медаль «Лучшему меценату» вручили председателю правления Благотворительного фонда «Будь чудом» Роману Ефимову.

Присоединиться к марафону может каждый. Для этого нужно обратиться в Чувашское региональное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» по адресу: г. Чебоксары, ул. Петрова, дом 7, или позвонить по телефону (8352) 62-89-42.

Деньги в поддержку марафона можно также перечислить на расчетный счет фонда по следующим реквизитам:

Получатель: Чувашское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (сокращенно ЧРО ООБФ «Российский детский фонд»).

расчетный счет № 40703810075220160067

в Чувашском Отделении № 8613 ПАО Сбербанк

БИК 049706609,

к/с 30101810300000000609,

ИНН 2128005408, КПП 213001001

В назначении платежа необходимо указать «Благотворительный взнос в марафон «Именем детства, во имя детства».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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