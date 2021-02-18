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Актуально » В Чувашии проходит выездная федеральная стажировка Минпромторга России

15:29 18 февраля 2021 г.

 

В Чувашии проходит выездная федеральная стажировка Минпромторга России

18 февраля в Чувашии стартовала двухдневная выездная стажировка Минпромторга России по программе «Федеральная практика» в Приволжском федеральном округе.

Участников мероприятия, собравшихся в ледовом дворце «Чебоксары-Арена», приветствовал Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

«Важно, что Министерство промышленности совместно с другими организациями, которые обеспечивают стратегическое планирование и реализацию задач, поставленных Президентом страны, выезжают на территории и на месте на примере конкретных кейсов разбирают и «расшивают» проблемы, которые зачастую испытывают регионы», – отметил глава региона.

Глава Чувашии добавил, что такие мероприятия способствуют обеспечению промышленного и технологического развития экономики страны. Их участники имеют великолепную возможность из первых уст получить конкретные рекомендации по своим направлениям деятельности, а также обменяться опытом с коллегами. Он поблагодарил руководство Минпромторга России за оказанное региону доверие в проведении федеральной стажировки и пожелал присутствующим плодотворной работы.

По видеосвязи в открытии пленарного заседания принял участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных. Он отметил, что в этом году ведомство планирует провести подобные стажировки во всех федеральных округах, и символично, что первое мероприятие проходит в Чувашской Республике – в регионе, который Минпромторг лично курирует, оказывает поддержку его промышленности и экономике.

Выездная стажировка Минпромторга России по программе «Федеральная практика» будет проходить два дня – 18 и 19 февраля. В ходе нее представители промышленности, бизнеса, а также региональных органов исполнительной власти, фондов развития промышленности познакомятся с имеющимися инструментами взаимодействия с профильным министерством и возможностями и механизмами получения федеральной поддержки.

В рамках стажировки запланированы тематические сессии и круглые столы, которые проведут руководители структурных подразделений Минпромторга России, Росстандарта, эксперты Ассоциации индустриальных парков, Агентства бизнес-туризма, Фонда развития промышленности, Ассоциации кластеров и технопарков, Клуба молодых промышленников.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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