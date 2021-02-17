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Новости » Состоялся концерт в рамках Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

15:28 18 февраля 2021 г.

 

Состоялся концерт в рамках Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

17 февраля Глава Чувашии Олег Николаев посетил театрализованное концертное представление в рамках Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей «Посвящается строителям рубежей…».

Мероприятие состоялось в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Руководитель региона в приветственной речи выразил признательность всем, кто активно участвует в реализации мероприятий Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В их числе - представители общественных организаций, учащиеся и студенты, ветераны труда, руководители предприятий и учреждений и другие инициативные граждане.

«Мы проводим множество мероприятий в рамках Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В эту работу вовлечены люди разных поколений. Каждый вносит свой посильный вклад в увековечение памяти народа. Мы совместно создаем целую энциклопедию событий, воспоминаний того времени», — сказал он.

Возведение Сурского и Казанского оборонительных рубежей для обороны от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны — это массовый трудовой подвиг наших земляков. На строительстве рубежей трудились около 200 000 человек. Это треть трудоспособного населения республики по состоянию на тот период.

«Важно, что мы изучаем неизвестные факты тех времен. Делаем все, чтобы об этом узнавали наши дети, чтобы дух победителя передавался из поколения в поколение», — добавил Глава республики.

Отдельные слова благодарности Олег Николаев выразил организаторам передвижной модульной выставки архивных документов «Без срока давности», посвященной Великой Отечественной войне.
Всероссийская выставка архивных документов рассказывает о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Выставка передвижная, сейчас она развернута в фойе театра оперы и балета.

«Выставка содержательно передает последствия страшной войны, в которой наша страна понесла большие потери», — отметил Глава республики, осмотрев экспозицию.
 
 
 
Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

  Чăвашла

 

 

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