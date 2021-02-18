В Красноармейском районе продолжаются собрания граждан, где органы местного самоуправления отчитываются о проделанной работе за 2020 год и обозначают задачи на текущий год. Ежегодные встречи проводятся в целях повышения прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления, усиления обратной связи с населением, изучения проблемных вопросов на местах. На собраниях участвуют представители администрации района, депутаты Собрания депутатов района и сельских поселений, старосты населенных пунктов, представители общественных организаций, местный актив.

Сегодня, 18 февраля 2021 года состоялось итоговое собрание граждан Большешатьминского сельского поселения. На собрании граждан принял участие глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов.

Александр Николаевич подробно проинформировал о достижениях района за 2020 год, задачах на 2021 год, комплексной программе социально-экономического развития Красноармейского района до 2025 года.

В своем выступлении глава администрации района Александр Кузнецов отметил, что Красноармейский район первым в Республике смог построить футбольное поле с искусственным покрытием. Были проведены работы по реконструкции системы газоснабжения в селе Красноармейское с целью последующего перевода многоквартирных домов на индивидуальное отопление. Кроме того, удалось завершить разработку проектно-сметных документаций на строительство бассейна и 3-х этажного здания дома культуры.

Также, в 2020 году проведены капитальные ремонты в МБОУ «Траковская СОШ», МБОДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБДОУ "Детский сад "Колосок", капитальный ремонт 16 водонапорных башен, благоустройство территорий в 12 населенных пунктах, отремонтированы пешеходные тротуары к 122 социальным объектам по району протяженностью 15 км, в 75 населенных пунктах обустроены детские и спортивные площадки, реализовано 33 проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, отремонтировано более 14 км автодорог.

Особое внимание Александр Николаевич уделил вопросам экономии бюджетных средств за счет проведения реконструкции котельных в образовательных и культурных учреждениях, оформления выявленных бесхозяйных объектов недвижимости.

Глава Большешатьминского сельского поселения Галина Иванова проинформировала о проделанной работе администрацией сельского поселения за прошлый год и предстоящих планах на 2021 год.

В 2020 году на территории сельского поселения провели благоустройство кладбища села Большая Шатьма; установили памятник участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в деревне Кожары; провели ремонт грунтовых дорог по улице Ярмушкина деревни Дворики, по улице Димитрова деревни Нижняя Типсирма, по улицам Шоссейная, Прудовая деревни Юпрямы, провели работы по устройство пожарного водоема в д. Верхняя Типсирма.

Основными задачами, поставленными перед администрацией поселения в 2021 году, являются организация работы по максимальному привлечению доходов в бюджет поселения, в том числе от оформления выявленных бесхозяйных объектов недвижимости; реализация проектов, основанных на местных инициативах, содержание дорог, обеспечение мер пожарной безопасности, уличное освещение, бесперебойное водоснабжение и другие важные вопросы, направленные на улучшение благосостояния жителей населенных пунктов поселения.

В ходе встречи сельчане получили ответы на волнующие и интересующие их вопросы, а вопросы, требующие дополнительной проработки взяты на контроль.

На встрече также приняли участие начальник отдела социальной защиты населения КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии» Лариса Анисимова, начальник Красноармейского газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Цивильск Владимир Петров, участковый ОП по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» Евгений Степанов, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому району Андреев Константин.

Работники Большешатьминского центра досуга выступили перед населением с концертной программой. Была организована выставка изделий рукоделия.

Красноармейский район Чувашской Республики