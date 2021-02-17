17 февраля 2021 г. глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов принял участие на собрании граждан деревень Янгасы, Хлеси, Чиганары и Старые Игити Красноармейского сельского поселения.

На собрании Александр Николаевич подробно рассказал об итогах социально-экономического развития района за 2020 год и задачах на 2021 год. Так, в 2020 году Красноармейский район первым в Республике смог построить футбольное поле с искусственным покрытием (стоимость проекта 32 млн. рублей).

Также, были проведены работы по реконструкции системы газоснабжения в селе Красноармейское, проведены капитальные ремонты в МБОУ «Траковская СОШ», МБО ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБДОУ "Детский сад "Колосок", капитальный ремонт 16 водонапорных башен, благоустройство территорий в 12 населенных пунктах, отремонтированы пешеходные тротуары к 122 социальным объектам по району протяженностью 15 км, в 75 населенных пунктах обустроены детские и спортивные площадки., реализовано 33 проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, отремонтировано 14 км 731 м автодорог. Кроме этого, в 2020 году изготовлена ПСД на строительство бассейна и 3-х этажного здания дома культуры.

Особое внимание Александр Николаевич уделил вопросам экономии бюджетных средств за счет проведения реконструкции котельных в образовательных и культурных учреждениях, оформления объектов и земельных участков.

На встрече также приняли участие глава Красноармейского сельского поселения Степанов Алексей, заведующая филиалом "Красноармейская центральная районная больница" Майя Григорьева, начальник отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому району Максим Кожаков.

Красноармейский район Чувашской Республики