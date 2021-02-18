Шашки – традиционная и замечательная игра, которая учит думать над ходами, анализировать действие противника. Это соревнования стратегий как интеллектуальных, так и личностных.

Сегодня, 18 февраля, в районном доме культуры состоялся турнир по шашкам села Красноармейское, посвященный Дню защитника Отечества среди жителей Красноармейского района, в котором приняли участие учащиеся общеобразовательных школ и взрослое население.

Целью этого мероприятия было создание условий для интеллектуального развития жителей района, популяризации и дальнейшего развития шашечного спорта, а также для проявления интереса к этой игре, развивающей логику, внимание и мышление.

Шашечный турнир проходил по всем правилам в атмосфере торжественности, значимости данной игры. С поздравительной речью выступили руководитель любительского объединения «Дебют» районного дома культуры Филиппова Надежда Андреевна, главный специалист-эксперт отдела социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района Андрейцева Анастасия Юрьевна и главный судья турнира Соленова Марина Сергеевна. В начале турнира Никитин Валерий Васильевич провел сеанс одновременной игры. Далее участники турнира соревновались по круговой системе. Так, среди юношей до 18 лет победу одержал Гурьев Никита Дмитриевич (МБОУ «Траковская СОШ»), второе место у Афанасьева Константина Олеговича (МБОУ «Траковская СОШ»). Среди мужчин 2002 г.р. и старше победу праздновал Никитин Валерий Васильевич (Красноармейское сельское поселение), серебро завоевал Лаврентьев Анатолий Федорович (Исаковское сельское поселение), бронзовым призером стал Григорьев Иван Петрович (Красноармейское сельское поселение). Золотую медаль среди женщин 2002 г.р. и старше выиграла Яковлева Алиса Владимировна (районный дом культуры), серебро у Казаковой Риммы Владимировны (районный дом культуры).

Победители и призеры были награждены дипломами и медалями.

Шашечный турнир доставил много радости и удовольствия всем участникам. Желаем дальнейших успехов!

Красноармейский район Чувашской Республики