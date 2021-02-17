«Поздравительная открытка к 23 февраля» – под таким названием прошёл мастер класс по изготовлению открытки из цветной бумаги и картона ко Дню защитника Отечества в районном Доме культуры.

Дети, используя клей, ножницы, цветную бумагу и картон начали творить: сами декорировали свои оригинальные открытки и писали цветными фломастерами поздравления. Ребята с удовольствием делали детали для изготовления подарочных открыток. Получились замечательные открытки, которые дети вручат своим папам, старшим братьям, дедушкам.

Красноармейский район Чувашской Республики