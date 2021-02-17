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Новости » Прошёл мастер класс по изготовлению открытки из цветной бумаги и картона ко Дню защитника Отечества

15:22 18 февраля 2021 г.

 

прошёл мастер класс по изготовлению открытки из цветной бумаги и картона ко Дню защитника Отечества

«Поздравительная открытка к 23 февраля» – под таким названием прошёл мастер класс по изготовлению открытки из цветной бумаги и картона ко Дню защитника Отечества в районном Доме культуры.

Дети, используя клей, ножницы, цветную бумагу и картон начали творить: сами декорировали свои оригинальные открытки и писали цветными фломастерами поздравления. Ребята с удовольствием делали детали для изготовления подарочных открыток.   Получились замечательные открытки, которые дети вручат своим папам, старшим братьям, дедушкам.

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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