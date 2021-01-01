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Новости » В Чебоксарах зарегистрирован новый вид телефонного мошенничества

15:06 18 февраля 2021 г.

 

В УМВД России по городу Чебоксары обратилось сразу несколько горожан с заявлениями о совершенных в отношении них преступлениях. Потерпевшие рассказали, что изначально не верили поступившим звонкам о проблемах, возникших с обслуживанием их счетов, о чем напрямую говорили своим собеседникам. Однако, аферисты смогли убедить потерпевших в своей правдивости благодаря специальной программе, позволяющей совершать звонок с использованием абсолютно любой комбинации цифр. Злоумышленники, используя абонентские номера телефонов, принадлежащие силовым ведомствам, и, представляясь должностными лицами, сведения о которых находится в сети Интернет, предлагали горожанам сверить называемые ими данные и номера входящего телефона с информацией, размещенной на официальных сайтах ведомств. Заставив поверить потерпевших в своей правдивости, преступники либо завладевали реквизитами, необходимыми для хищения денежных средств, либо получали переводы на указанные ими счета.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают простое правило: никому и ни под какими предлогами не называйте реквизиты банковской карты – ее номер, секретный трехзначный код и смс-пароли. Если вас просят перевести деньги на безопасный счет – это мошенники! В случае сомнений, обратитесь по телефону горячей линии, указанному на обратной стороне карты.

 

MEDIABANK_Moshennniki_s_ispolyz_podmeni_nom_Press-sluzhba_MVD_po_Chuv_Res
 

 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Чебоксары

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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