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Новости » В Чебоксарах сотрудники полиции устанавливают подозреваемых в хищении более 1 000 000 рублей

15:05 18 февраля 2021 г.

 

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Чебоксары поступило заявление от 38-летней местной жительницы о том, что неизвестные похитили у нее денежные средства. Сумма ущерба превысила 1 300 000 рублей.

Женщина рассказала, что позвонившие люди убедили ее в том, что сами сотрудники финансового учреждения пытаются воспользоваться ее деньгами. Для того чтобы этого не произошло, ей необходимо лично обратиться в банк и оформить кредит. При этом жительнице Чебоксар строго настрого запретили говорить кредитному специалисту об истинной причине оформления займа. Среди звонивших был и «сотрудник правоохранительных органов», который сказал женщине, что он ведет  дело и ей нечего опасаться. Поверив в это, она оформила кредиты и кредитные карты в нескольких банках, сообщая реальным банковским работникам, что планирует сделать ремонт. Получив 1 310 000 рублей, жительница Чебоксар перевела данную сумму на продиктованные абонентские номера сотовых операторов, полагая, что таким образом защищает своей счет от мошенников и помогает вычислить злоумышленников. В общей сложности женщина совершила 73 операции по переводу денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности, причастные к совершению преступления.

 

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Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Чебоксары

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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