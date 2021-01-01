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Новости » В Чувашии осужден житель Татарстана, похитивший деньги с банковской карты под предлогом покупки детской кроватки

15:04 18 февраля 2021 г.

 

Заявление о хищении денежных средств с банковской карты от 37-летней жительницы Чебоксар поступило в полицию в начале октября 2020 года. Потерпевшая рассказала, что на сайте бесплатных объявлений выставила на продажу детскую кроватку. На ее предложение откликнулся мужчина, который был готов незамедлительно оплатить понравившуюся ему вещь и оформить доставку через сайт, на котором было опубликовано объявление. В ходе переписки со лжепокупателем женщина получила ссылку на сайт, где необходимо было указать номер банковской карты и пароль, поступивший на её мобильный телефон. Полагая, что таким образом сможет получить деньги за выставленный на продажу товар и автоматически оформит доставку, потерпевшая указала запрашиваемые данные. В результате с её счета было списано восемь тысяч рублей — именно в эту сумму была оценена детская кроватка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с банковского счета».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике была установлена причастность к совершению данного преступления 24-летнего жителя города Нижнекамск Республики Татарстан. Подозреваемый был доставлен в Чебоксары в ходе служебной командировки.

Давая показания следователю следственного управления УМВД России по городу Чебоксары, ранее не судимый житель соседней республики признался в совершении преступления и пояснил, что попробовать данную схему мошенничества его научил неизвестный пользователь в ходе переписки, данные которого в настоящее время не установлены. Он и прислал подозреваемому ссылку по которой прошла потерпевшая.

«Данная ссылка вирусной не является, она нужна лишь для того, чтобы человек ввёл реквизиты своей банковской карты и код подтверждения операции», - сообщил подозреваемый.

В ходе следствия ущерб потерпевшей возмещён в полном объёме.

Уголовное дело рассмотрено судьей Ленинского районного суда города Чебоксары. Житель соседней республики признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.

 

Osuzhden_zhitely_Tatarstana_voys
 

 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Чебоксары

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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