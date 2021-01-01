Новости » 23 февраля «Единая Россия» вместе с волонтерскими объединениями проведет всероссийскую акцию «Защитим память героев»

Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов призвал в День защитника Отечества отдать дань уважения поколению победителей

В День защитника Отечества «Единая Россия» проведет возложение цветов к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов в ходе онлайн-встречи Президента Владимира Путина с лидерами думских фракций.

«23 февраля весь наш актив, граждане, общественники, депутаты всех уровней, и, конечно, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме в знак единства с поколением победителей возложат цветы к обелискам, мемориалам, братским захоронениям во всех регионах и муниципалитетах страны», – сообщил Сергей Неверов.

Он подчеркнул, что это должно «стать символическим ответом общества на попытки разрушить тот духовный фундамент, на котором стоит Россия». «Призываю всех в этот день не митинги проводить и политические акции, а присоединиться к нам и вместе отдать дань уважения поколению победителей», – сказал парламентарий.

Он напомнил, что одно из основных направлений работы «Единой России» – это поддержка фронтовиков. «Все они уже в почтенном возрасте, есть проблемы со здоровьем. И, конечно, нас не может не волновать тема глумления над ветеранами в исполнении некоторых моральных уродов», – сказал Сергей Неверов.

«В каждом поколении каждой семьи есть те, кто прошел воинскую службу или побывал в «горячих точках» или был участником Великой Отечественной войны. Все они достойны называться защитниками Отечества», – подчеркнул региональный координатор партпроекта «Историческая память» в Чувашии Андрей Александров. В преддверии ставшего уже народным праздника 23 февраля парламентарий призвал жителей Чебоксар и Чувашии оказать внимание не только тем, кто рядом, но и тем, кто остался лишь в памяти и на фото.

«Давайте отдадим им дань благодарности - поможем в уходе за памятниками и возложим цветы к каждому мемориалу и Воинскому захоронению в республике», – призвал депутат Госсовета и напомнил, что расположение всех мемориалов и памятников можно посмотреть на сайте япомню.рф Кроме того, Андрей Александров предложил делиться небольшими историями участников военных действий для сохранения памяти о героях.

Источник фото: Алексей Куденко/РИА Новости

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"