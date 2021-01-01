Новости » 70 тыс. рублей премиальных получат молодые агрегатчики за внедрение производственных улучшений

Чебоксарский агрегатный завод подвёл итоги Молодежной научно-практической конференции, направленной на повышение профессиональной самореализации и опыта молодых работников, а также на развитие производственной системы предприятия.

Конференция проводилась в несколько этапов. Пять рабочих групп на протяжении нескольких месяцев упорно трудились над проектами производственных улучшений: составляли карты процессов и перечни мероприятий, прогнозировали их эффективность и внедряли решения на практике.

По результатам проделанной работы молодые сотрудники Агрегатного завода смогли побороться за звание «Лучший реализованный проект, направленный на развитие производственной системы».

В ходе презентации и защиты своих работ перед ответственной комиссией победителем конференции стала рабочая группа Дирекции по производству. Ребята представили список улучшений на участке механической обработки корпусов букс механического цеха №2. В числе их предложений – внедрение систем TPM и 5S, испытание и замена имеющихся инструментов на станках. С целью повышения производительности труда и качества обрабатываемых деталей цех был оснащен устройством магнитного захвата, изготовлена и установлена камера сушки деталей, специальный стол для упаковки фланцев, пенал хранения нарезанной ленты для упаковки корпусов букс. В дальнейшем на пилотном участке ожидаются улучшения по организации обслуживания оборудования, обеспечению своевременного ремонта и реагирования на поломки оборудования, улучшения по тарам на участке. В качестве награды за проект победители получат премию в размере 30 тыс. рублей.

Обладателем 2 места и премии 25 тыс. рублей стала рабочая группа Дирекции по управлению персоналом. Работники ДК «ЧАЗ» внесли предложения по упрощению оформления и сокращению срока согласования договоров аренды. Процесс оформления оптимизирует и унифицирует договора с формированием в интернете открытой базы сдаваемых помещений с указанием их площади и стоимости. В результате реализации данных мероприятий ожидаемое время оформления договоров сокращается с 25 до 5 дней.

Представители службы главного инженера с проектом «Снижение непроизводительных потерь энергоресурсов» заняли 3 место, получив премию 15 тыс. рублей. С целью оптимизации затрат на выработку сжатого воздуха, повышения надежности и качества его производства агрегатчики разработали и провели целый ряд мероприятий. Были оптимизированы наружные магистральные трубопроводы сжатого воздуха, организованы работы механических цехов на локальных компрессорах, отремонтировано неисправное воздухопотребляющее оборудование и оснастка, проложены новые трубопроводы и заменена запорная арматура. Ожидаемый экономический эффект от устранения непроизводительных потерь сжатого воздуха составил более 40 млн. рублей.

В конференции также приняли участие представители Технической дирекции и Дирекции по качеству. Они презентовали решения по созданию единичного потока изделий сборочных единиц на примере катка опорного, а также по автоматизации учета и отчетности о несоответствующей закупаемой продукции, соответственно.

Как отметил заместитель исполнительного директора по производственно-техническим вопросам Чебоксарского агрегатного завода Сергей Караулов, внедрение инструментов бережливого производства на предприятии невозможно без участия трудового коллектива. Именно работники и их предложения непосредственно могут повлиять на улучшение производительности труда и оптимизацию процессов на заводе. Руководство предприятия приветствует такие инициативы и дальше будет оказывать поддержку научно-практическому развитию работающей молодежи.