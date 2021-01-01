Новости » «Единая Россия» будет добиваться сокращения сроков и стоимости газификации регионов

Вопрос бесплатного для потребителей подключения к газораспределительным сетям партия прорабатывает с «Газпромом» и Правительством

Для выполнения поручения Президента Владимира Путина — поэтапно завершить газификацию к 2030 году — необходимо действовать по нескольким направлениям. В первую очередь — создать единого регионального оператора газификации, заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе обсуждения, которое прошло на площадке партии 15 февраля. В нем приняли участие представители Правительства и «Газпрома».

Помимо значительного удешевления стоимости подведения газа для потребителей создание такого оператора устранит проблему «последней мили» — когда дом не подключают к сетям, проходящим по границе, из-за путаницы в том, кто должен это делать. Кроме того, оператор будет помогать людям в оформлении документов, что вдвое сократит сроки подключения к газу.

«Можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом — включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию. В том числе, через удобные для граждан форматы — МФЦ и портал Госуслуг», — сказал Дмитрий Медведев.

Для удобства людей и ускорения всех процедур должно быть скорректировано законодательство — градостроительное, земельное и лесное, сообщил Председатель «Единой России». Изменения уже предусмотрены в проекте «дорожной карты», которую Минэнерго разработало совместно с партией.

«Сейчас для размещения объектов трубопроводного транспорта и автономной газификации нужно менять вид разрешенного использования земельных участков. Эта процедура занимает очень много времени. Существующие регламенты нужно оптимизировать, чтобы ускорить газификацию регионов», — отметил Дмитрий Медведев.

В регионах идею создания единого оператора поддержали. Губернаторы уверены - он синхронизирует действия всех участников процесса и стимулирует представителей отрасли вкладывать средства в решение проблемы газификации. Предложение одобрили в Минэнерго и в «Газпроме» — председатель правления компании Алексей Миллер заявил, что появление единого регоператора на 30% уменьшит стоимость финального подключения домовладений к газу.

Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» совместно с Правительством и «Газпромом» обобщит все предложения – в дальнейшем их могут рассмотреть на заседании Госсовета. Кроме того, Председатель партии поручил фракции «Единой России» в Госдуме законодательно обеспечить реализацию всех инициатив.

«Люди ждут того, что страна будет газифицирована полностью. Цель важная и хорошо понятная. Мы должны в установленные поручением Президента сроки провести завершение газификации нашей страны», — заключил Дмитрий Медведев.

Напомним, в августе 2020 года «Единая Россия» провела обсуждение вопросов газификации регионов. Партия предложила механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям, возложив затраты на эти цели на «Газпром». Реализация предложенных мер должна привести к тому, что к концу 2024 года будут газифицированы более 90% населенных пунктов.

Предложение создать единого оператора, а значит, уменьшить стоимость и сроки подключения потребителя к газу, поддержали и в Чувашии. Здесь это особенно актуально ввиду активной газификации чебоксарского Заволжья: не так давно сюда начали прокладывать трубы со стороны Марий Эл, и сейчас сети активно «ведут» по нашей территории. Сначала газ получат крупные потребители, среди которых санаторий «Чувашия», а уже в 2022 году голубое топливо должно дойти и до частников.

«Наш регион газифицирован более, чем на 90 процентов, это один из лучших показателей в стране, – описал положение дел в Чувашской республике заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России» Николай Николаев. – Тем не менее, возникают сложности с обеспечением голубым топливом жителей новых улиц; порой будущие потребители газа приходят с просьбой помочь в региональную общественную приемную Партии. Думаю, что процесс подключения к сетям значительно облегчит создание единого оператора».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"