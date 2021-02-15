Ограничение вызвано производственной необходимостью. Подрядчику необходимо выполнить объем работ на опорах мостового сооружения. Движение транспорта в оба направления будет организовано по отремонтированному участку.

Напомним, ремонт искусственных сооружений осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы на путепроводе и мосту на Южной автомагистрали по пр. Тракторостроителей протяженностью 125,3 и 53 метров, а также тротуаров вдоль них общей площадью 3,5 тыс. кв. м начат в мае 2020 года.

Подрядная организация ООО «Вертикаль» выполняет ремонт искусственных сооружений с переносом инженерных коммуникаций, укреплением опор и пролетных строений, строительством водоотвода. Одновременно ведутся работы по замене деформационных швов, установке барьерных ограждений. На проезжей части будет уложена дорожная одежда, состоящая из защитного слоя, гидроизоляции, выравнивающего, литого и щебеночно-мастичного видов асфальтов.

Ремонт выполняется подрядной организацией ООО «Вертикаль», стоимость контракта - 208,98 млн рублей. Согласно контракту, объект в полном объеме будет сдан до 15 октября 2021 года.