15 февраля на территории чебоксарской средней общеобразовательной школы №22 состоялось открытие музея под открытым небом.

По инициативе Героя России, заслуженного военного летчика Российской Федерации, генерал-лейтенанта Николая Гаврилова, имя которого носит школа, в дар образовательному учреждению был передан вертолёт Ми-8. Он будет использоваться в качестве интерактивного музея в обучении и воспитании кадет школы.

В открытии нового музейного комплекса приняли участие Глава Чувашской Республики Олег Николаев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Черкесов, Герои России Николай Гаврилов, Евгений Борисов, Рафаил Гильмидинов, Василий Тарасов, Сергей Олейников, Юрий Недвига, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Алла Салаева, руководство города, председатели ветеранских общественных организаций и другие почетные гости.

Глава Чувашии поздравил собравшихся с открытием уникального объекта и отметил, что Президент России Владимир Путин называет патриотизм ключевой частью общенациональной культуры.

«Важно чтобы крепла, развивалась, укоренялась любовь к Родине, чтобы на основе этого у нас появлялись новые успехи. Так мы сможем строить крепкую, сильную страну», – сказал Олег Николаев.

Герой России Николай Гаврилов напомнил, что открытие памятника проходит в значимый день. 15 февраля 2021 года отмечается 32-ая годовщина вывода советских войск из Афганистана, а вертолётам Ми-8 суждено было занять особое место в афганской войне.

«Афганская война была долгой, её ещё по-другому называют вертолётной войной. Вертолёты армейской авиации и других силовых структур играли очень важную роль в защите интересов нашего Отечества», – отметил он. В силу своей универсальности эта техника применялась для решения широкого круг задач, а зачастую становились единственным средством обеспечения и поддержки войск.

«Если наши сыновья захотят посвятить свою жизнь Отечеству и небу, они могут осваивать этот тип летательного аппарата как учебное пособие. Это - легендарная машина, которая в мире является непревзойденной. Она выпускается серийно более 60 лет. И ещё как минимум 20-30 лет будет играть свою роль в деле защиты Отечества», – сказал Николай Гаврилов.

По словам директора МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» Надежды Шестаковой, площадка с установленным макетом вертолёта станет гордостью школы и одним из компонентов школьного музейного комплекса. В прошлом году в образовательном учреждении открылся зал боевой славы. Сейчас школа собирает материалы для открытия музея «Позывной «Маэстро».

Участники мероприятия почтили память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, минутой молчания. Глава Чувашии и почётные гости также возложили цветы к мемориалу, посвященному легендарному подвигу вертолёта Ми-8.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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